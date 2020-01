Misch mit! - Wie du mit Petitionen etwas verändern kannst

In deiner Stadt läuft etwas richtig daneben? Ein bestimmtes Gesetz ist ungerecht für dich oder deine Freunde? Dann kannst du etwas dagegen tun – so wie Linus und Lena aus Reelsen. Die beiden müssen jeden Tag eine gefährliche Straße überqueren, an der riesige LKW und schnelle Autos regelmäßig den Zebrastreifen übersehen.

Sie wünschen sich deshalb eine Ampel für ihr Dorf. Dafür haben ihre Eltern eine Petition gestartet. Was das genau ist? Und ob die Petition aus Reelsen erfolgreich ausgeht? Das und mehr erfährst du in dieser Folge neuneinhalb.

