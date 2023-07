Erdbeerernte – Harte Arbeit auf dem Feld

Zwischen Mai und Ende Juli ist in Deutschland Erdbeersaison. Und kaum eine andere Frucht wird so geliebt wie die Erdbeere. Fast vier Kilo isst jede und jeder von uns im Durchschnitt pro Jahr. Frisch vom Feld schmecken Erdbeeren am besten! Die Ernte macht aber auch eine Menge Arbeit. Das erfährt Tessniem in dieser Folge am eigenen Leib.

Auf einem Hof in Nordkirchen hilft sie einen Tag bei der Ernte mit und lernt dabei verschiedene Anbauverfahren und ihre Vor- und Nachteile kennen. Was Landwirtin Sophia macht, um möglichst viele Erdbeeren zu ernten? Warum deutsche Erdbeeren vergleichsweise teuer sind? Und weshalb illegale Erdbeerfelder in Spanien einen Nationalpark gefährden? Das und mehr erfährst du in dieser Folge!