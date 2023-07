Salat selbst anbauen

Du willst auch selbst Salat anbauen, so wie Mona und Nils in der 'neuneinhalb'-Sendung 'Ausgesät'? Dann findest du hier die Anleitung dafür. Alles, was du brauchst: Einen Blumenkasten oder einen Blumentopf, eine Gartenschaufel, Erde, Tonscherben, etwas Sand, Wasser und natürlich Salatsamen. | mehr