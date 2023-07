Wassernutzung in der Landwirtschaft

In vielen Ländern werden Nutzpflanzen angebaut, die mehr Wasser benötigen als ihr Standort von Natur aus hergibt. So sind beispielsweise Reis, Weizen und Zuckerrohr sehr durstige Pflanzen und werden trotzdem in Gegenden angepflanzt, die dafür eigentlich zu trocken sind. Das bedeutet, dass die Landwirte sehr große Wassermengen einsetzen, um die Pflanzen künstlich zu bewässern.

Stand: 10.04.2023, 13:59 Uhr