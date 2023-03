Knappes Wasser – Warum die Landwirtschaft Lösungen braucht

Es klingt absurd: Wir leben auf einem „Blauen Planeten“, der zu zwei Dritteln mit Wasser bedeckt ist, und trotzdem ist Wasser knapp. Diesem Widerspruch geht neuneinhalb-Reporterin Luam heute auf die Spur. Sie deckt auf, warum uns Menschen in Wirklichkeit viel weniger Wasser zur Verfügung steht, als man auf den ersten Blick vermuten könnte. Außerdem sucht sie nach Möglichkeiten, wie die Menschheit es schaffen kann, große Mengen Wasser einzusparen.

Dabei findet sie heraus, dass in der Landwirtschaft weltweit am meisten Wasser verbraucht wird, und sie trifft eine Wissenschaftlerin, die an Nutzpflanzen forscht, die gut mit Trockenheit klarkommen. Wie das im Kampf gegen Wasserknappheit helfen kann? Warum eine Badewanne mit Salzwasser im neuneinhalb-Studio steht? Und warum wir Wasser nicht nur trinken, sondern auch essen? Das erfährst du in dieser Folge.