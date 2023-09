Unser Wasser unser Müll? - Aufräumen am Rhein mit neuneinhalb

Rund eine Tonne Plastikmüll! So viel schwimmt jeden Tag den Rhein hinunter und landet irgendwann an den Ufern des Flusses oder im Meer. Eine echte Sauerei! Keine Frage also, dass neuneinhalb bei der großen KiKA-Müllsammelaktion „Unser Wasser – unser Müll!?“ mit dabei ist. Der Plan: einen Rheinabschnitt bei Köln von Unrat säubern!

Unterstützung bekommen Tessniem und Robert dabei von über 100 Schülerinnen und Schülern. Aber nicht nur große Müllteile sollen erbeutet werden, sondern auch kleinste Plastikpartikel: Mikroplastik! Besonders im Blick haben die fleißigen Sammlerinnen und Sammler dabei sogenannte „Nurdles“, winzige Kügelchen aus Kunststoff. Wie die massenweise in unsere Gewässer gelangen? Warum winzige Plastikteilchen ein großes Problem für die Umwelt darstellen? Und wie viel Müll bei der neuneinhalb-Sammelaktion zusammenkommt? Darum geht es in dieser Folge neuneinhalb.

Stand: 08.09.2023, 11:35 Uhr