Cybathlon – Wettstreit für eine Welt ohne Barrieren

Was haben Prothesen, smarte Rollstühle und Assistenz-Roboter alles drauf? Das findet Luam bei einem ganz besonderen Wettbewerb heraus. Bei den Cybathlon Challenges in der Schweiz trifft sie Entwickler-Teams aus der ganzen Welt, deren Erfindungen Menschen mit einer Behinderung helfen, Barrieren zu überwinden.

Sie arbeiten zum Beispiel an Rollstühlen, die Treppensteigen können. Denn gerade Treppen sind für Menschen, die einen Rollstuhl brauchen, eine große Hürde. Das weiß auch Timon, der neuneinhalb seinen Alltag als Rollifahrer gezeigt hat. Er verfolgt die Cybathlon Challenge im Internet und kommentiert sie. Die Teams treten zwar gegeneinander an, aber sie alle verfolgen ein gemeinsames Ziel: Sie wollen Menschen mit einer körperlichen Behinderungen den Alltag erleichtern. Wie Technik dabei helfen kann, erfahrt ihr in dieser Folge!