Mikroplastik im Boden – Eine unsichtbare Gefahr?

Von Mikroplastik im Meer hast du vielleicht schon mal gehört. Aber wusstest du, dass in unseren Böden sogar noch mehr winzige Kunststoffpartikel stecken sollen, als im Wasser? Wie das Plastik in die Erde kommt und was es für Auswirkungen hat, will Tessniem herausfinden.

Sie trifft sich auf einem Feld mit dem Geologen Dr. Collin Weber, der zu Mikroplastik in Böden forscht. Gemeinsam nehmen sie Bodenproben und untersuchen sie im Labor. Außerdem ist Tessniem mit den Schwestern Leonie und Zoë verabredet. Die beiden wollen nämlich was gegen Mikroplastik in der Natur unternehmen und haben einen Filter für Abwasser erfunden! Wie der funktioniert? Und was unser Abwasser mit dem Plastik im Boden zu tun hat? Das zeigt diese Folge neuneinhalb.