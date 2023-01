Die Belastung der Böden durch Mikroplastik soll noch höher sein, als die Belastung der Meere.

Als Mikroplastik bezeichnet man Kunststoffteilchen, die 5 Millimeter oder kleiner sind. Solche winzigen Plastikpartikel sind inzwischen fast überall in der Natur zu finden - in Meeren, Flüssen, in der Luft und auch im Boden. Das ist ein Problem für die Umwelt.

Wie entsteht Mikroplastik?

Der Plastikmüll von heute könnte das Mikroplastik von morgen sein, deshalb ist es so wichtig, den Plastikmüll richtig zu entsorgen.

Mikroplastik entsteht zum Beispiel aus Plastikmüll. Wenn eine Plastiktüte oder Plastikflasche irgendwo rumliegt, baut sie sich nicht ab. Sie wird mit der Zeit brüchig und teilt sich nach und nach in immer kleinere Stückchen, die irgendwann kaum noch zu sehen sind.

Viele Hersteller verzichten mittlerweile freiwillig auf den Einsatz von Mikroplastik in Kosmetikartikeln, zum Beispiel in Duschpeelings.

Aber Mikroplastik kann auch auf anderen Wegen entstehen. Viele Kleidungsstücke geben zum Beispiel beim Waschen winzige Kunststofffasern an das Wasser ab. Diese Fasern sind auch Mikroplastik. Ein anderer Verursacher ist der Autoverkehr. Durch den Abrieb der Reifen beim Fahren entstehen riesige Mengen an Mikroplastik. Es gibt aber auch Mikroplastik, das extra von Menschen hergestellt wird und in verschiedenen Produkten wie zum Beispiel Schminke steckt.

Fachleute schätzen, dass durch jeden von uns pro Jahr so viel Mikroplastik in die Umwelt gelangt, dass das der Plastikmenge von 160 PET-Flaschen entspricht!

Mikroplastik verschmutzt die gesamte Umwelt und das hat ganz unterschiedliche Folgen. Fachleute haben schon herausgefunden, dass Mikroplastik z.B. die Beschaffenheiten der Böden verändert. An vielen anderen Bereichen wird noch geforscht. Darüber was mit Tieren, Pflanzen und mit uns Menschen auf Dauer passiert, wenn wir Mikroplastik aufnehmen, wissen wir noch viel zu wenig. Fest steht, dass Mikroplastik nur sehr schwer aus der Natur zu entfernen ist. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass weniger Mikroplastik in die Umwelt gelangt.

