Weltspartag | Geld sparen

Der Weltspartag findet jedes Jahr in der letzten Oktoberwoche statt. Viele Banken und Sparkassen beteiligen sich daran. Heutzutage richtet sich die Aktion vor allem an Kinder, die aufgefordert werden, ihre Ersparnisse zur Bank zu bringen.

Wenn Kinder am Weltspartag ihre volle Spardose zur Bank bringen, bekommen sie manchmal sogar ein Geschenk.

Als der Tag vor fast 100 Jahren vom Internationalen Sparkassenkongress beschlossen wurde, sollte er Jung und Alt in die Banken locken. Wegen der hohen Verschuldung im ersten Weltkrieg verlor das Geld in Deutschland damals extrem an Wert – und die Menschen ihre Ersparnisse. Der Weltspartag sollte sie wieder dazu bewegen, ihr Geld zur Bank zu bringen und mit kleinen Beträgen über einen langen Zeitraum einen großen Geldbetrag zu sparen. Das taten die Menschen zum Beispiel mit Tagesgeldkonten oder Sparbüchern.

Zahlt man etwas auf so ein Konto ein, leiht man der Bank sein Geld, damit sie damit Geschäfte machen und so mehr Geld verdienen kann. Im Gegenzug zahlt die Bank einem dann Zinsen, also einen kleinen Geldbetrag. Weil die Zinsen aber aktuell sehr niedrig sind, ist derzeit vor allem das Fondssparen eine wirksame Methode, um Geld zu vermehren.

Bei Fondssparplänen zahlt man das Geld nicht direkt bei der Bank ein, sondern gibt es mit vielen anderen Sparerinnen und Sparern in einen großen Topf – den Fond. Aus diesem Topf wird es zum Beispiel verschiedenen Unternehmen gegeben, die damit arbeiten. Verdienen die Unternehmen gut, verdienen daran auch die Menschen, die ihnen Geld geliehen haben. Doch Fondsparen ist ein Risiko, weil das Geld mal mehr, aber auch mal weniger werden kann.

Egal auf welche Weise – Sparen ist nach wie vor wichtig. Denn nur wer spart, hat in Notsituationen oder im Alter eine Rücklage, auf die er zurückgreifen kann. Beim Weltspartag können Kinder lernen, bewusst mit Geld umzugehen und die für sie geeignete Form des Sparens zu finden.

Stand: 29.10.2022, 08:45 Uhr