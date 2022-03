Nachrichten über den Krieg - Woher kommen die Informationen?

Brennende Gebäude, Luftangriffe, fliehende Menschen – solche Bilder und Videos kursieren grade massenhaft auf TikTok und anderen sozialen Medien. Was dabei echt ist und was nicht, was Wahrheit und was Lüge, lässt sich oft schwer auseinanderhalten.

Wir wollen für dich rausfinden, wie man an verlässliche Nachrichten über den Krieg kommt und schauen uns in einem Newsroom an, wie Journalistinnen und Journalisten dort arbeiten. Wie überprüfen sie die Echtheit von Videos? Woher bekommen sie ihre Informationen? Außerdem sprechen wir mit Fanny Facsar. Sie ist als Reporterin auch in der Ukraine im Einsatz. Was sie über ihre Arbeit dort berichtet und welchen Tipp sie für dich hat, siehst du in dieser Folge.

Stand: 18.03.2022, 12:28 Uhr