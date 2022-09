Demokratie - Wer hat in Deutschland das Sagen?

Wir leben in einer Demokratie und das bedeutet nichts anderes als „Herrschaft des Volkes“. Aber Moment mal, haben bei uns nicht eigentlich Politiker und Politikerinnen das Sagen? Genau das klärt Reporterin Tessniem in dieser Folge von neuneinhalb. Sie besucht den Deutschen Bundestag in Berlin, denn hier wird schließlich die Politik für ganz Deutschland gemacht.

Mit Deutschlands jüngster Bundestags-Abgeordneten Emilia Fester spricht Tessniem zwischen Plenarsaaldebatte, Abstimmungen und anderen Terminen darüber, was es bedeutet, gewählte Vertreterin des deutschen Volkes zu sein, warum alle Menschen sich für Politik interessieren sollten und warum Demokratie eine richtig gute Sache ist. Außerdem wird klar: Man muss nicht in die Politik gehen, um sich einzubringen und was zu bewegen!

Stand: 01.09.2022, 14:02 Uhr