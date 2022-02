Was ist momentan in der Ukraine los und wie geht es den Menschen vor Ort? Das will Reporterin Gesa in dieser neuneinhalb-Sendung rausfinden. Dafür besucht sie das Bertha-von-Suttner-Gymnasiums in Oberhausen. Die Schule pflegt seit Jahren einen Austausch mit einer Schule in der Ukraine.

2019 haben die Jugendlichen das letzte Mal ihre Austauschpartner:innen in besucht. Sie erzählen, was sie dort erlebt haben und wollen in einem Videocall herausfinden, wie es den Schülerinnen und Schülern gerade ergeht. Warum der Konflikt plötzlich wieder so viel in den Nachrichten ist, erklärt Demian von Osten. Er ist ARD-Korrespondent in Moskau und berichtet vor Ort über den Krieg. Wie der russisch-ukrainische Konflikt entstanden ist? Und was getan wird, um ihn zu beenden? Das erfährst du in dieser Folge neuneinhalb.

Stand: 09.02.2022, 12:40 Uhr