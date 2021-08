Alle Computerspiele haben in Deutschland eine Altersbeschränkung. Warum eigentlich? Und wer entscheidet, welches Spiel ab welchem Alter empfohlen wird? Um das rauszufinden, besucht Mona die USK in Berlin. Hier testen Jenny und ihre Kolleg:innen alle Games, bevor sie auf den deutschen Markt kommen.

Video starten, abbrechen mit Escape Zocken ohne Grenzen? – Wie werden Computerspiele getestet?. neuneinhalb – Deine Reporter. . 09:31 Min. . UT . Verfügbar bis 28.08.2026. Das Erste.

Jenny zeigt Mona, worauf sie beim Sichten eines Spiels genau achtet und warum Altersbeschränkungen eine sinnvolle Sache sind. Und dann darf Mona selbst an den Controller und zwei verschiedene Spiele testen! Wie sie sich in den Games schlägt und ob sie herausfindet, welches Spiel ab wie vielen Jahren freigegeben ist, erfährst du in dieser Folge neuneinhalb.

