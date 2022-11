Viele Kinder und Jugendliche gehen auf die Straßen und demonstrieren für mehr Klimagerechtigkeit.

Die Erderwärmung ist ein globales Problem. Das heißt, sie betrifft uns alle. Aber sie trifft uns nicht alle gleich. Deshalb fordern viele Menschen mehr Gerechtigkeit beim Klimaschutz. Sie finden es zum Beispiel unfair, dass Kinder und Jugendliche in Zukunft mit den Folgen der Klimakrise leben müssen, obwohl sie kaum etwas dazu beigetragen haben. Das ist aber nicht die einzige Ungerechtigkeit in Sachen Klima.

Wer hat die Klimakrise verursacht?

Reiche Länder wie die Niederlande können sich mit solchen Deichen vor dem steigenden Meeresspiegel schützen.

Vor etwa 250 Jahre fingen wir Menschen an, Fabriken zu bauen. Irgendwann kamen Autos, mehr Fabriken, Schiffe, Flugzeuge und große Kohlekraftwerke dazu. Alle diese Dinge stoßen große Mengen des klimaschädlichen Gases CO2 in die Luft. Es sammelt sich in der Atmosphäre an und sorgt dafür, dass es auf der Erde immer wärmer wird.



Fabriken, Fahrzeuge und Kraftwerke gab es aber nicht überall gleichzeitig, sondern zuerst vor allem in europäischen Ländern wie Deutschland, dem Vereinigten Königreich und in den USA. Diese Länder nennt man auch Industrieländer. Sie produzieren seit vielen Jahre CO2 und haben die Klimakrise so maßgeblich verursacht. Inzwischen gibt es ein paar Länder wie China oder Indien, die mehr CO2 stoßen als sie, aber die früheren Industrieländer sind weiterhin für große Mengen des schädlichen Gases verantwortlich.



Die Länder, die die Klimakrise verursacht haben, leiden aber nicht so stark unter den Folgen der Erderwärmung. Extreme Hitzewellen, Dürren oder der Anstieg des Meeresspiegels treffen vor allem viele Länder in Afrika und Asien besonders hart. Diese Länder produzieren zwar nicht so viel CO2, aber trotzdem macht sich der Klimawandel dort stark bemerkbar. Die Lebensgrundlage der Menschen ist in diesen Ländern teilweise bedroht. Aber weil die Regierungen und die Menschen sehr wenig Geld haben, können sie sich nicht so gut vor den Auswirkungen der Erderwärmung schützen wie die reichen Industrieländer. Das ist ungerecht.

Wie könnte man mehr Klimagerechtigkeit erreichen?

: Jedes Jahr findet die Klimakonferenz der Vereinten Nationen statt.

Viele afrikanische und asiatische Länder sind auf die Unterstützung der reicheren Industrieländer angewiesen, um mit den Folgen der Klimakrise umgehen zu können. Da die Industrieländer auch die Verursacher der Probleme sind, finden viele, sie sollten bei der Bekämpfung der Klimakrise eine Vorreiterrolle übernehmen. Außerdem sollten sie auch für die Schäden bezahlen, die die Klimakrise in ärmeren Ländern verursacht. Wie das genau aussehen könnte, wird auf der Weltklimakonferenz diskutiert.

Stand: 03.11.2022, 10:58 Uhr