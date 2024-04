Wie können wir nachhaltig konsumieren?

Nicht nur Unternehmen und Händler können nachhaltig handeln, sondern jeder Mensch auf der Welt. Und zwar, indem er auf seinen Konsum achtet. Mit Konsum bezeichnet man all das, was Menschen an alltäglichen Dingen „verbrauchen“. Damit sind nicht nur Lebensmittel gemeint, sondern zum Beispiel auch Kleidung, Spielzeug, eine neue CD oder auch ein Kinobesuch.

Immer mehr Menschen kritisieren, dass das Einkaufen und Verbrauchen heutzutage eine viel zu große Rolle spielt und wir deshalb in einer „Konsumgesellschaft“ leben. In dieser wird leider auch viel Unnötiges hergestellt und verbraucht.

Und hier kommt jeder einzelne ins Spiel. Wer nachhaltig konsumiert, denkt vor dem Kauf darüber nach, ob er ein bestimmtes Produkt überhaupt benötigt und vielleicht sogar, wo und unter welchen Bedingungen das Produkt hergestellt worden ist.