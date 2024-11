Schule um acht - Ist das sinnvoll?

Müde, lustlos, unkonzentriert – so fühlen sich viele Jugendliche in den ersten Schulstunden. Kein Wunder, denn der Schlafrhythmus von Jugendlichen matcht so gar nicht mit dem frühen Schulstart am Morgen. Aber warum geht’s in den meisten Schulen dann trotzdem so früh los? Und wie wär‘s, wenn Jugendliche einfach selbst entscheiden könnten, wann sie in die Schule gehen? Das zeigt dir diese Folge neuneinhalb. | mehr