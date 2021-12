Konkrete Pläne und Ideen von Politik und Wissenschaft zur Verbesserung des Klimas

Experten warnen schon seit vielen Jahren vor den Folgen der Erderwärmung und des Klimawandels. Mittlerweile haben sich fast alle Staaten der Welt in internationalen Verträgen verpflichtet, das Klima besser zu schützen. Zum Beispiel, in dem sie ihren CO2 Ausstoß in den nächsten Jahren stark senken. Wissenschaftler auf der ganzen Erde arbeiten zur gleichen Zeit an neuen, klimafreundlichen Verfahren, unter anderem zur Energiegewinnung . | mehr