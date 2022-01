Jugend trainiert für Olympia - Welche Schule holt den Titel?

Es ist der größte Schulsportwettbewerb der Welt! Jedes Jahr kämpfen bei 'Jugend trainiert für Olympia' rund 800.000 Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland um den Titel. Beim großen Bundesfinale in Berlin will das Mädchen-Team des Gymnasiums am Rotenbühl die Goldmedaille in der Leichtathletik holen. Wird Lilly heute ihren persönlichen Rekord im Speerwurf toppen? Kann Paula beim Weitsprung-Wettbewerb punkten? Und schafft es das Schulteam am Ende aufs Siegertreppchen?