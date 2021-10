Nachgebohrt - Wie wir unsere Zähne schützen

Zähne putzen verboten! So lautet Monas Auftrag in dieser Folge von neuneinhalb. Klingt fies? Hat aber einen guten Grund. An der Zahnklinik Witten/Herdecke will sie rausfinden, wie Karies entsteht und wie wir uns davor schützen können. Zur Belohnung darf sie dann selbst den Zahnarztbohrer schwingen und einem ‚Herrn' namens Manfred auf den Zahn fühlen. Außerdem begleitet Mona Tristan, der eine feste Zahnspange bekommt. Wie er sich dabei fühlt? Und wie die Zahnspange ihm helfen soll? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von neuneinhalb.