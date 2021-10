Karim & Mahdi – Eine grenzenlose Freundschaft

Geschenke auspacken, Kerzen auspusten, Schlittschuh laufen. Mahdi feiert seinen elften Geburtstag und alle seine Freunde sind gekommen – allen voran sein bester Kumpel Karim. Für Mahdi ist der Tag etwas ganz Besonderes, denn er hat noch nie in seinem Leben Geburtstag gefeiert! Vor zwei Jahren musste Mahdis Familie mitten in der Nacht aus Afghanistan fliehen und alles zurücklassen. Hier in Deutschland lernt Mahdi nun viele neue Dinge, und Karim unterstützt ihn dabei. Die beiden Freunde verbringen fast jede freie Minute zusammen. Doch sie machen sich große Sorgen über ihre gemeinsame Zukunft. Warum das so ist? Und wie Mahdi seine erste Geburtstagsfeier erlebt? Das siehst du in dieser Folge neuneinhalb. | mehr