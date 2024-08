Konflikt in der Ukraine - Was ist da los?

Momentan ist ein Thema immer wieder in den Nachrichten: Der Konflikt an der russisch-ukrainischen Grenze. neuneinhalb Reporterin Gesa will herausfinden, was dort genau los ist und wie die Menschen in der Ukraine mit dem Konflikt leben. Dafür besucht sie eine Schule in Oberhausen, denn die hat ein Austauschprogramm mit der Ukraine. Die Schülerinnen und Schüler wollen wissen, wie es ihren Austauschpartner:innen in dieser angespannten Situation geht und treffen sie zu einem Videocall. Was sie dabei erfahren? Und worum es in dem Konflikt geht, das erfährst du in dieser Sendung.