Abenteuer Nationalpark - Robert trifft Junior Ranger

Abenteuerliche Wildnis mitten in Deutschland? Ja, das gibt es – und zwar in verschiedenen Nationalparks! Reporter Robert begleitet eine Gruppe Junior Ranger bei ihrem Abenteuer-Wildniscamp im Nationalpark Eifel. Die Junior Ranger sind echte 'Natur-Helden' und setzen sich für bedrohte Pflanzen und Tiere ein. Gemeinsam mit Robert 'entfichten' sie heute einen Bach. Was 'entfichten' bedeutet, und warum es für diese Gegend so wichtig ist? Was Nationalparks so besonders macht? Und wie sich Robert in der Wildnis schlägt? Das zeigt diese Folge neuneinhalb. | mehr