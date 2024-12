Altkleider - Das Geschäft mit den ausgemisteten Klamotten

Was passiert eigentlich mit unseren Klamotten, nachdem wir sie in den Altkleidercontainer geworfen haben? Das will Reporter Robert herausfinden und verfolgt den Weg seiner ausgemisteten Klamotten. Dabei landet er nicht nur in der Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes, sondern auch in einem riesigen Kleidersortierbetrieb. Was dort genau passiert und warum nicht alle Altkleider an bedürftige Menschen in Deutschland verteilt werden? Das erfahrt ihr in dieser Folge von neuneinhalb. | mehr